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برلمان

برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزا أقليميا لصناعة وتجارة السيارات بمختلف أنواعها

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:10 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد- ماجدة بدوي
طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وخبير السيارات المعروف من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

وأكد " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم اهمية ان تقوم الحكومة بعمل دراسات شاملة لكل مايتعلق بالمحاور التصنيعية والتجارية لاستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية مؤكدا ان الواقع يؤكد ان مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال النائب محمد المسعود ان مصر تمتلك جميع المقومات والثروات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون مركزا اقليميا كبيرا لصناعة وتجارة السيارات بمختلف انواعها وتصديرها الى مختلف الاسواق العربية والافريقية مؤكدا ضرورة ان تقوم الحكومة بعمل خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتوطين صناعات السيارات بمختلف انواعها فى مصر.
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