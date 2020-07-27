ضيافة العمر.. أسامة الجندي: العاقل من يدرك قيمة وقدر ليالي ذي الحجة

قال الدكتور أسامة فخري الجندي الداعية بوزارة الأوقاف مدير التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن العاقل الفطن هو الذي يدرك قيمة وقدر الأيام والليالي خاصة أيام العشر الاول من ذي الحجة ، وهو الذي يدرك أيضا قيمة وقدر الجوارح والمواهب التي أعطاها الله إياها .









وأوضح الجندي في منشور له :اغتنموا ما تبقى من الليالي العشر بمزيد توجيهٍ للقلوب وللأنفاس بكل ما يُقربنا من ربنا ويورثنا الرضا الذي يكون طريقنا إلى نيل أعظم نعيم الجنة وهو لذة النظر إلى وجهه الكريم إن شاء الله .









وأضاف: من تمام حسن تصرف الإنسان أن يدرك أنه عبارة عن زمن وأن رأس ماله هو زمنه وحياته وأنفاسه،

فينبغي أن ينفق أنفاسه التي هي رأس ماله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة وليعلم كل إنسان منا أن عمره ضيف عليه، فليحسن في ضيافته فعلى قدر كرامة الضيف على قدر ما يكون الإكرام له، وعلى قدر مكانة الضيف ومنزلته على قدر ما تكون الضيافة له وعلى قدر سمو ومعزة الضيف على قدر ما يكون الحرص عليه .









وأكمل: فليحسن الإنسان ضيافة عمره بالحرص عليه وتوجيهه لكل ما يرضي الله عز وجل ؛ حتى ينصرف العمر وهو يثني على صاحبه لا يذمه.









يقول الحسن البصري (رحمه الله ) : " نَهَارُك ضَيْفُك فَأَحْسِنْ إلَيْهِ فَإِنَّك إنْ أَحْسَنْت إلَيْهِ ارْتَحَلَ بِحَمْدِك ، وَإِنْ أَسَأْت إلَيْهِ ارْتَحَلَ بِذَمِّك ، وَكَذَلِكَ لَيْلُك " [أدب الدنيا والدين ]، وليستحضر كل إنسان منا دوائر ثلاثة (الأمس واليوم والغد).









فأما الأمس فقد مرّ وذهب بما فيه ... وأما الغد فقد لا يدركه الإنسان منا... وأما اليوم فهو لك .. فاعمل فيه وأحسن ضيافته [ الزهد الكبير ... للبيهقي ].