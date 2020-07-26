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سيارات

وداعًا للأعطال المفاجئة.. 4 فوائد لتنظيف محرك السيارة باستمرار

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:42 م
وداعًا للأعطال المفاجئة
وداعًا للأعطال المفاجئة .. 4 فوائد لتنظيف محرك السيارة
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منة الله عبد الحميد
يعد المحرك من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة فهو يلعب دورًا كبيرًا، فهو المسؤول عن قوة أداء وكفاءة السيارة حول المحرك الطاقة الكيميائية الموجودة داخل الوقود إلى طاقة ميكانيكية يتم نقلها إلى العجلات والتي بدورها تقوم بتحريك السيارة من المكان لآخر. 

وتجاهل تنظيف المحرك وتراكم الأتربة عليه يؤدي إلى مجموعة من المشاكل نحن في غنى عنها، لذلك ينصح موقع «صدى البلد» الإخباري أهمية تنظيف محرك السيارة تعرف عليها. 

1- تراكم الأتربة والملوثات وأوراق الشجر على المحرك من الممكن أن تؤدي إلى وقوع العديد من حرائق المحرك، لذلك تتلخص أهمية تنظيف المحرك في القيادة بشكل آمن وحماية السيارة لأطول فترة ممكنة. 

2- تنظيف محرك السيارة يساهم بشكل كبير في حمايته من الشوائب والصدأ وتجنب انسداده وتفادي مشكلة انخفاض أداء السيارة. 

3- الزيوت القديمة والمستهلكة تلعب دورًا كبيرًا في تكوين الشوائب التي تنتج من الزيوت القديمة والتي من الممكن أن تضر بالسيارة وتؤثر على أدائها وكفاءتها بشكل عام. 

4- تنظيف المحرك باستمرار يتفادى اعطال السيارة المفاجئة. 


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