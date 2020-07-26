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زيك زي الأجانب .. التموين تكشف سر في الكمامة القماشية المنتجة

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:42 م
الكمامة القماشية
الكمامة القماشية
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فرح علاء الخولي
قال المهندس أيمن حسام،  مساعد وزير التموين، إن كل السلع التموينية  على بطاقة التموين متاحة وموجودة بكميات في محال التموين وبنفس السعر وعددها 19 سلعة بالاضافة الى انه تم اضافة الكمامة القماشية عليها.

وتابع المهندس أيمن حسام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تم اضافة الكمامة على بطاقة التموين في ظل تفشي جائحة كورونا، لافتًا الى ان وزارة التموين قامت بطرح حوالي 40 مليون كمامة في منافذ البيع التابعة لها.

واوضح انه متاح متوسط كمامتين لكل بطاقة تموينية، وان سعر الكمامة هو سعر التكلفة ويتراوح سعرها من 6 الى 8 جنيهات، مشيرًا الى ان الكمامة القماشية مصنعة بالمواصفات القياسية العالمية وانها صناعة مصرية 100%.

واضاف ان احد الموردين المصرين للكمامة القماشية بيصدر الكمامة القماشية بكل مواصفاتها الى فرنسا، معقبًا: "المواطن المصري لايقل عن اي حد في العالم"، مؤكدًا على ان الكمامة المطروحة هي مطلوبة عالميا.

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