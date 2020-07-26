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أخبار العالم

إيران تكشف السر وراء اعتراض المقاتلات الأمريكية طائرة "ماهان إير" في الأجواء السورية

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت إيران اليوم الأحد، إنها كشفت السبب وراء اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب خطوط "ماهان إير" المدنية في المجال الجوي السوري.


وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، إن اعتراض المقاتلات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية في المجال الجوي السوري لم يكن حادثا عاديا، وإنما كان الهدف منه خداع الدفاعات السورية.


وأضاف أنه تم تحديد القاعدة التي استخدمتها المقاتلات الأمريكية لاعتراض الطائرة المدنية الإيرانية، وأن السلطات الإيرانية كشفت عن أكثر من 90% من تفاصيل هذا الحادث.


وتابع أن هناك تحليلات مختلفة حول هذا الحادث، وأحد هذه التحليلات يقول إنه جرى لخداع الدفاعات الجوية السورية وجعلها تسقط الطائرة المدنية الإيرانية.


وتابع أنه يجب على الأمريكيين أن يدركوا أن الانتقام القاسي لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لم يأت بعد، وأن هذه الأعمال الاستفزازية ستنتج عواقب وخيمة بسبب هذه "الحماقة" التي هددت سلامة الركاب والمدنيين، "بالطبع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن في بعض الأحيان يتعين على الأمريكيين أن يقوموا بدفع أثمان باهظة".

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