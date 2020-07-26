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حوادث

تجديد حبس المتهمين بذبح طالب الطب بسمالوط شمال المنيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:40 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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ايمن رياض
جددت نيابة مركز سمالوط شمال المنيا حبس  المتهمين بذبح طالب كلية الطب 15 يوماً  علي ذمة التحقيقات وتوجيه تهمة القتل العمد

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا من أهالي مركز سمالوط بوقوع حادث  قتل لشاب أثناء دخوله بممر تجاري بشارع موقف سمالوط المنيا

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  وعلي الفور انتقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز ومعاوني المباحث بمركز سمالوط . 

حيث تبين أن الجثة لشاب يدعي اسلام عبد الكريم ابو سمرة طالب بكلية الأسنان ومقيم بقرية الصليية التابعة لمجلس قروي شوشه وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية بين  نجل عم القتيل وعائلة أخرى بالقرية منذ 5 سنوات. 

وأكد شهود عيان إن الشاب كان في طريقه إلى معمل تحاليل كائن بالشارع الا ان هناك شابان كانا يتعقبان المجني عليه وقاما بقتله بسلاح أبيض و ذبحة بساطور وفروا هاربين بعد إلقاء السلاح المستخدم  داخل حديقة تتوسط عمارات الزراعيين بالمركز. 

 إلا أن رئيس مباحث المركز تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وهما ع م ع ي 19 سنة وشقيقة أ  حاصلين علي دبلوم  وتم ضبط  الأسلحة المستخدمة في الحادث  وتحرر محضر  بالواقعة واخطرت النيابة  لتولي التحقيق والتي أمرت بإستمرار حبس المتهمين. 
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