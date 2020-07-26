الطب البيطري: الذبح مجانًا داخل المجازر طوال أيام العيد.. فيديو

قال الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، إن فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية لمدة 3 أيام، يساهم فى الكشف الطبى على سلامة الأضحية قبل الذبح، ومن ثم التأكد من سلامة اللحوم قبل الاستهلاك، وخالية من الأمراض.



واضاف السيد عبيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك 5 مجازر حكومية بالقاهرة وكلها سيتم الذبح بها بالمجان، وسيتم الكشف على الأضحية قبل ذبحها أيضًا، منوهًا أن الذبح بالمجازر سيتلاشى المخالفة من خلال الذبح خارجها أو الذبح فى الشوارع.



وأوضح أن هناك لجانا للتفتيش على الشوارع ومحلات الجزارة والمخالفين من خلال الذبح خارج المجازر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.





وأشار إلى أنه سيتم ضبط أى عمليات ذبح خارج المجازر من خلال اللجان التى تمر في كافة المحافظات، منوهًا أن الذبح خارج المذبح يعرض صاحبه بغرامة ١٠ آلاف جنيه وفقًا للقانون وسنة سجناً.