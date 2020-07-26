تعرف على أماكن منافذ المتاجر المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك.. صور

نشرت وزارة المالية، اليوم، منافذ البيع بالتقسيط ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز الاستهلاك ودعم شراء السلع الاستراتيجية والمهمة للمواطنين بأسعار ميسرة وبتخفيض قدره 20%، على مستوى محافظات مصر.





وفقا لمنشور صادر عن الوزارة اليوم، والخاص بعدد المتاجر المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن منافذ البيع شملت محالات وسلاسل بيع "المواد الغذائية، الأدوات المنزلية والاثاث والجلود، الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ومواد البناء وغيرها.





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وفي تصريحات سابقة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي قال إن تكلفة تلك المبادرة تبلغ 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة من قيمة دعم موجه لأصحاب البطاقات التمونية بقيمة 200 جنيه وبحد أقصي 1000 جنيه.وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.وأضاف الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.