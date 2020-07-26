AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يفرض حظر التجول الشامل خلال عيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد فرض حظر تجول شامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى الأحد.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".

وأضاف:"قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات، منها فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، والنظر بالحظر بعد عطلة العيد". 

وقررت اللجنة كذلك تنفيذ الأجهزة الأمنية قارات اللجنة بشأن  تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. العراق يفرض حظر تجول شاملا خلال عطلة عيد الفطر

العراق يسجل 113 إصابة جديدة بـ كورونا و3 وفيات

فرض حظر تجول شامل أسبوعًا في العراق لمواجهة تفشي كورونا

العراق.. حظر شامل في البصرة حتى أول الشهر المقبل

العراق يقرر فرض حظر تجول شامل في البصرة

العراق يقرر إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الجوية ويعلن موعد رفع الحظر

ترشيحاتنا

شاهد.. الصحة تكشف حقيقة وجود موجة ثانية لـ فيروس كورونا

شكلها هترجع.. مذيعة تبشر المصريين بأخبار سارة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني

21 دواءً تساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

كله مدروس.. الصحة: مستعدون للموجة الثانية لكورونا

ماذا تعنى كلمة covid .. استشارى موارد بشرية يكشف سر نجاح فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها