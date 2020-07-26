العراق يفرض حظر التجول الشامل خلال عيد الأضحى

قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد فرض حظر تجول شامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى الأحد.





ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".





وأضاف:"قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات، منها فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، والنظر بالحظر بعد عطلة العيد".





وقررت اللجنة كذلك تنفيذ الأجهزة الأمنية قارات اللجنة بشأن تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا.



