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منوعات

الطريقة السليمة لطهي لحوم الأضحية.. تعرف عليها

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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احمد شريف

نستقبل يوم الجمعة نسمات عيد الاضحى المبارك، حيث يستعد المواطنين لذبح أضحيتهم، في أجواء احتفالية متجاوزين أزمة كورونا الحالية.


وفي هذا السياق توضح الدكتورة سمر عبد الرحمن لموقع "صدى  البلد" الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية بعد ذبحها حتى لا تفسد اللحوم خلال عملية حفظها.


وتشرح الطبيبة سمر أنه يجب حفظ اللحم الطازج في الثلاجة، لفترة ( ليس بالفريزر) اخر رف من رفوف الثلاجة، وذلك بهدف الحفاظ على عناصره وخواصه الغذائية، كما يفضل عدم غسل اللحم قبل حفظه في الثلاجة لأن الرطوبة العالية قد تساهم في إفساده.


يقطع اللحم الى مكعبات متوسطة الحجم ثم تقسم هذه القطع إلى عدة وجبات حسب حجم الوجبات المراد تحضيرها ،كما يجب أن تحفظ في أكياس بلاستيكية خاصة و نظيفة.


وذلك مع ملاحظة أن  إذابة اللحم واعادة تجميده تؤدي الى فقد الكثير من القيمة الغذائيه من البروتينات والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى تغيير لونه ورائحته.


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وأوضحت الدكتورة "سمر"، الطريقة السليمة لطهي اللحوم، وهي السلق، حيث تعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق لأنها تقضي على معظم الميكروبات


ويحتى بعدها ثم الشوي، حيث  يقلل من الدهون خاصة في  اللحوم الضاني.


وأشارت الدكتورة "سمر" أن أفضل طريقة لإذابة اللحوم المجمدة هي وضعها في الثلاجة في اليوم الذي يسبق طبخها ويمكن استخدام ويمكن استخدام الميكروويف للتذويب الأمن


اما في حالة اللجوء الي الطهي السريع، حيث لا يوجد وقت لدي ربة البيت حتي تنتظر تذويب اللحم  فيمكن وضع اللحم المجمد في كيس بلاستيك لا يوجد به ثقوب وغمره بماء الصنوبر وتغيير الماء كل نصف ساعة ويجب طبخ اللحم مباشره لمنع المزيد من البكتيريا.



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