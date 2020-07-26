AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مفتي الجمهورية يعلق على تفويض البرلمان للرئيس لإرسال القوات المسلحة خارج الحدود.. ويؤكد: لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات ومرتزقة في القتال

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:32 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
Advertisements
محمود ضاحي
شوقي علام: 
مساندة الدولة واجب شرعي يثاب عليه الشخص
الدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي


علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على قرار البرلمان بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال الجيش خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي، قائلا:" قرار رشيد يحمي الأمن القومي".

وتابع خلال حواره  عبر قناة "النهار"،:"  أن الدولة المصرية بحدودها القطرية أعتبرها بيتي، ولو أن أي شخص حاول أن يعتدي عليك في بيتك، فمن الطبيعي أن تهب للدفاع عنه.

ونوه إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.

 وأردف أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، والدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي.


وأكد  أن الوقوف مع الدولة ومساندتها في كافة القرارات التي تتخذها  واجب شرعي يثاب عليه الشخص.

وتابع  أن  الفقهاء أجمعوا شرعا أنه لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات أو مرتزقة في القتال.

وتابع أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وكان ذلك تحت بصر ولي الأمر.

ونوه إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.


وأشادت دار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح مرصد الإفتاء أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.

وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط خلية إخوانية.. الداخلية تضبط 11 متهما بالانضمام للجماعة الارهابية .. المتهمون: نفبرك فيديوهات للقناة القطرية مقابل 3 الاف دولار للفيلم الواحد

العامة للغزل والنسيج: نؤيد موافقة البرلمان على تفويض القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

نقابات مصر خلف قيادتها.. «المحامين»: نؤيد إرسال قوات مصرية في مهام قتالية.. وعمال الإسكندرية: من يريد دعم الجيش يساعد في بناء الاقتصاد

برلماني يحذر من تزايد الخلايا الإرهابية لجماعة الإخوان بسبب تأجير الوحدات السكنية

مرصد الإفتاء يشيد بجهود الداخلية في التصدي لحملات الشائعات والأخبار المفبركة

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات والأخبار المفبركة.. ويؤكد: نشر الأكاذيب وسيلة الإخوان والدول الأجنبية لنشر الفوضى في مصر

ترشيحاتنا

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

البنت الشقيانة.. بائعة الأنابيب تروي قصة كفاحها .. فيديو

يسبب التهاب الأذن الوسطى .. كورونا يصيب حاسة السمع

شاهد.. لحظة اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق

بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها