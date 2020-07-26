مفتي الجمهورية يعلق على تفويض البرلمان للرئيس لإرسال القوات المسلحة خارج الحدود.. ويؤكد: لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات ومرتزقة في القتال

شوقي علام:

مساندة الدولة واجب شرعي يثاب عليه الشخص

الدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي









علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على قرار البرلمان بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال الجيش خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي، قائلا:" قرار رشيد يحمي الأمن القومي".





وتابع خلال حواره عبر قناة "النهار"،:" أن الدولة المصرية بحدودها القطرية أعتبرها بيتي، ولو أن أي شخص حاول أن يعتدي عليك في بيتك، فمن الطبيعي أن تهب للدفاع عنه.





ونوه إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.





وأردف أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، والدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي.









وأكد أن الوقوف مع الدولة ومساندتها في كافة القرارات التي تتخذها واجب شرعي يثاب عليه الشخص.





وتابع أن الفقهاء أجمعوا شرعا أنه لا شرعية لجماعات إرهابية أو ميليشيات أو مرتزقة في القتال.





وتابع أن المنظومة القتالية والجهادية بإجماع الأمة لا يمكن أن تكون خارج إطار الدولة أو ولي الأمر، ولكن الشريعة عند الدولة في القتال في تحديد متى وكيف يكون هذا القتال، مثلما حدث في تفويض البرلمان المصري للجيش بالذهاب خارج الحدود، وكان ذلك تحت بصر ولي الأمر.





ونوه إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.









وأشادت دار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.





وأوضح مرصد الإفتاء أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.





وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".





وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.





ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.



