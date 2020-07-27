أصحاب سيارات المأكولات يشكون محافظ الغربية بسبب أزمة تراخيصهم الخاصة ..شاهد

سيطرت حالة من الحزن والغضب على وجوه العشرات من أصحاب العشرات السيارات المتنقلة الخاصة بالمأكولات بمحافظة الغربية بسبب استغاثاتهم برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية اللجوء لطرق جميع الأبواب من الحى للمحافظ لإستخراج تجديدات التراخيص اللازمة للسيارات إلا أنهم لم يصلوا لحل مع المسئولين.





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وشكي مالكو السيارات المتنقله انهم تقدموا بالطلب الي رئيس مجلس الوزراء بالترخيص منذ أكثر من عامين طبقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 وتم منعنا من الترخيص من قبل الحى.





كما تواصل مالكوا السيارات مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والذى طلب بنفسه حل ذلك الموضوع لكن للاسف دون جدوى موضحين أن هناك تعنت واضح لعدم إستخراج تجديد التراخيص مشيرين إلى انهم اصحاب بيوت والمشروع متكلف اكثر من ال 300 الف جنيه .





وأوضح مالكوا السيارات بقولهم " أنهم يتمنوا أن يكون لهم حياه كريمه لكن للاسف المشروع تم وقفه بدون توضيح اى أسباب واضحه علمآ بأن هذه السيارات تم ترخيصها من إدارة المرور إنها مطبخ و ايس كريم ولها سجل تجارى وبطاقه ضريبيه وتعمل منذ 3 سنوات بمدينة طنطا.. واضافوا ان الرئيس السيسى ينادى بدور الشباب والمسئولين لا يريدون الشباب المكافح " .





وناشد الشباب المسئولين بسرعة التدخل وإيجاد حلول لهم لإنقاذ أسرهم من الضياع وتشرد أولادهم وذلك طبقًا لتنفيذ القانون رقم 111 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام خلال الفترة المقبلة .





فى المقابل أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي الوحدات المحلية ومجالس المدن لسماع شكاوي مالكي السيارات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحل أزمتهم .