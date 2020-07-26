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أخبار البلد

كويتيون يتضامنون مع الكاشير المصري بعد الاعتداء عليه.. هاشتاج جمعية "صباح الأحمد" يتصدر تويتر

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:36 م
الاعتداء على العمالة
الاعتداء على العمالة الوافدة في الكويت
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محمد بدران
تضامن عدد كبير من الكويتيين مع الشاب المصرى الذى يعمل "كاشير" فى جمعية "صباح الاحمد" بدولة الكويت، بعد واقعة الاعتداء عليه من قبل مواطن كويتى، حيث ضربه الرجل على وجهه 3 مرات على مرأى ومسمع من جميع العاملين والعملاء فى السوبر ماركت، الذى يعمل به.


دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج باسم "جمعية صباح الأحمد"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات كالآتي :

‏‎#جمعيه_صباح_الاحمد والله عيب اللي نشوفه من عنصريه لدى البعض من الكويتيين ضد الوافدين ..هو جاي من بلده متغرب وعلشان لقمة العيش وانت تهينه ؟ « وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت .... فـإن هُمُ ذهبت أخـلاقهم ذهــبوا ».


‏حسبي الله ونعم الوكيل‎#جمعية_صباح_الأحمد.

حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يعتدي على مظلوم وخاصة اذا كان مغتربا فهذا فعل جبان ‎#جمعية_صباح_الأحمد.


‏لا رجل يفعل ولا عقل يقبل 
هذا الفعل الدنيء والاستقواء على الضعفاء او الغرباء الذين تركوا ديارهم 
وأهلهم لأجل لقمة العيش في ‎#الكويت‎#جمعيه_صباح_الاحمد.

 
الهجوم غير المبرر على المستضعفين من قبل الحمقى بتويتر على الوافدين اوصلنا لهذه المرحلة على الحكومة 📢⛔️ وضع حد لاستفزاز الوافدين بتويتر ⛔️#جمعيه_صباح_الاحمد.


‏خسارة بالنسبة لمنطقة صباح الاحمد والجمعيه مثل هالمدير رجل يخاف الله وحقاني ولا يرضى بالظلم ، معوض خير يابو عبدالعزيز ‎#جمعيه_صباح_الاحمد. 


أتكفل للوافد الكاشير برفع دعوى قضائية عن طريق مكتبنا القانوني هورايزن للمحاماة بدون دفع اتعاب
"إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك".


شكرا ‎#ناصر_ذعار عضو  ‎#جمعيه_صباح_الاحمد على موقفك الانساني "قاتل الله العنصريّة فهي خراب الشعوب والمرض العضال الفتّاك بالمجتمع". 

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