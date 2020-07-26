هبوط بسيط.. «القومية للأنفاق» عن انهيار عقار بالزمالك

نفت الهيئة القومية للأنفاق، حدوث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 في شارع البرازيل بالزمالك، مشيرة إلى أن ما حدث هو هبوط ضعيف بأحد أركان العمارة، وهبوط في الساحة الأمامية، والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.





وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع اتخذوا الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي.





وأكدت الهيئة، أنه تم إخلاء السكان من العقار المذكور، وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية، ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.





وتهيب الهيئة القومية للأنفاق، وسائل الإعلام، التأكد من صحة الأخبار وتلقيها من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.