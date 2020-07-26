صراع قوي بين أهلي جدة والشباب على مدافع الهلال

كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن صراع بين الأهلي والشباب من أجل حسم التعاقد مع أحد النجوم الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن ميلوش ديجنيك مدافع الهلال السابق، أشعل صراع الشباب والأهلي، بعد محاولة كل نادٍ في الظفر بخدمات اللاعب.

وخاض ديجنيك تجربة احترافية سابقة في صفوف الهلال، قبل أن يرحل في يناير 2019، إلى النجم الأحمر الصربي.

وأوضحت الصحيفة، أن مدرب الأهلي فلادان، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع ديجنيك لتدعيم مركز الدفاع، خاصة أنه يعرف إمكانياته إبان فترة تواجده تحت قيادته في النجم الأحمر، بالإضافة للخبرات التي امتلكها اللاعب نفسه، خلال ارتداء قميص الهلال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي الشباب، لديه رغبة قوية في التعاقد مع المدافع الأسترالي، ليكون بديلا للجزائري جمال بلعمري، الذي دخل في عدة أزمات مع النادي مؤخرا.

وكان بلعمري تسبب في أزمة كبرى مع الشباب، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ومهاجمة الإدارة برئاسة خالد البلطان.

وتلقى المدافع الجزائري عروضا مغرية من أندية سعودية في مقدمتها الهلال والنصر، إضافة لأندية فرنسية تسعى للحصول على خدماته مستقبلا.