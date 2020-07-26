AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع قوي بين أهلي جدة والشباب على مدافع الهلال

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن صراع بين الأهلي والشباب من أجل حسم التعاقد مع أحد النجوم الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأوضحت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن ميلوش ديجنيك مدافع الهلال السابق، أشعل صراع الشباب والأهلي، بعد محاولة كل نادٍ في الظفر بخدمات اللاعب.

وخاض ديجنيك تجربة احترافية سابقة في صفوف الهلال، قبل أن يرحل في يناير 2019، إلى النجم الأحمر الصربي.

وأوضحت الصحيفة، أن مدرب الأهلي فلادان، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع ديجنيك لتدعيم مركز الدفاع، خاصة أنه يعرف إمكانياته إبان فترة تواجده تحت قيادته في النجم الأحمر، بالإضافة للخبرات التي امتلكها اللاعب نفسه، خلال ارتداء قميص الهلال.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي الشباب، لديه رغبة قوية في التعاقد مع المدافع الأسترالي، ليكون بديلا للجزائري جمال بلعمري، الذي دخل في عدة أزمات مع النادي مؤخرا.

وكان بلعمري تسبب في أزمة كبرى مع الشباب، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ومهاجمة الإدارة برئاسة خالد البلطان.

وتلقى المدافع الجزائري عروضا مغرية من أندية سعودية في مقدمتها الهلال والنصر، إضافة لأندية فرنسية تسعى للحصول على خدماته مستقبلا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العين الإماراتي يقدم عرضا مغريا لـ النادي الأهلي لضم علي معلول.. تفاصيل

الهلال والنصر يتصارعان على ضم نجم أرسنال

أخبار الرياضة السعودية | الشباب يقترب من ضم أزارو.. والهلال والنصر يتصارعان على نجم آرسنال

الاتفاق السعودي يتفوق على الشباب ويفوز بصفقة جديدة

أهلي جدة يفاضل بين 3 مدافعين أجانب.. والإدارة ترغب في ضم لاعب عربي

أخبار الرياضة السعودية.. استكمال كأس خادم الحرمين.. وتحديد موعد مباراة النصر والهلال

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن شفاء حمدي فتحي نجم الأهلي من فيروس كورونا

4200 منتج و1200 تاجر.. أنواع السلع الموجودة ضمن مبادرة ميغلاش عليك

البنت الشقيانة.. بائعة الأنابيب تروي قصة كفاحها .. فيديو

القبض على الكويتي المعتدي على مصري في أحد متاجر الكويت

4 وزراء داخل العزل.. جنوب أفريقيا في خطر بسبب فيروس كورونا

تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها