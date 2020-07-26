نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروع تشغيل الخريجين بمزرعة أرض الخير بسدس

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، مشروع تشغيل الخريجين بمزرعة أرض الخير بمحطة البحوث الزراعية بسدس الأمراء وذلك في حضور المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في بني سويف ومساعدي رئيس المدينة المتطوعين من شباب برنامج تأهيل وتمكين الشباب .





وتفقد نائب المحافظ المشروع الذي يعد أحد المشروعات التابعة لمؤسسة مصر الخير ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة ،بهدف تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم في مجال تنمية الثروة الحيوانية،حيث تستهدف المزرعة زيادة دخل وتنمية وبناء قدرات ٥٠ شاب في الدورة الواحدة البالغ مدتها ٦ شهور من خلال تربية ٢٠ رأس لكل شاب بإجمالي ١٠٠٠ رأس بالمزرعة والتي تم تطويرها عن طريق شركة أرض الخير بتمويل من وزارة الزراعة بتكلفة تصل إلي 2 ونصف مليون جنيه.





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وخلال تفقده للمشروع، أشار نائب المحافظ إلى أن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على تفاصيل المشروع و دراسته من كافة النواحي الفنية والمالية ،بهدف تعظيم الفائدة منه والاسترشاد به لإمكانية تعميمه أو استنساخه في باقى مراكز المحافظة،لافتا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير كافة أوجه الدعم لتنفيذ مثل تلك المشروعات ،من خلال إمكانية تخصيص الأراضى أو المساحات المطلوبة لإقامتها ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير لتسهيل تنفيذها .





كما أشاد نائب المحافظ بالمشروع ،الذي يأتى في إطار خطة الدولة لإقامة مشروعات نوعية في مجال الإنتاج الحيواني ، سعيا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتوفير آلاف من فرص العمل لشباب الخريجين وخلق صغار رجال الأعمال، خاصة وأن المشروع لا يوفر رؤوس الماشية واللحوم فقط،بل يساهم بشكل كبير في خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب ليكون أصحاب مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ، فضلا عن توفيره لمكون التدريب وتقديم الدعم المطلوب في مجالات دراسات الجدوى والتسويق .





من جانبها أوضحت "حنان الدرياشي" أن هذه المزرعة تعد واحدة من 5 مزارع علي مستوي محافظات مصر ، وستكون المورد الرئيسي للاضاحي بحملة صك الأضحية والتي تنفذها مؤسسة مصر الخير علي مستوى الجمهورية،مشيرة إلى أن مزرعة بني سويف سوف تقوم بالتوريد لعدد من محافظات الصعيد ، حيث سيتم ذبح وتوزيع 150 رأس بشكل مبدئي من خلال مؤسسة مصر الخير مكتب بني سويف خلال ايام عيد الأضحي المبارك .



