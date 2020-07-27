نواب يطالبون بتثبيت مواعيد عمل المحال العامة.. ومحلية البرلمان توضح المعايير

- تغلق 12 صباحا.. مقترح برلماني لتثبيت مواعيد عمل المحال العامة

- محلية النواب: مواعيد غلق وفتح المحال العامة يختلف من مكان لآخر

- برلماني: تثبيت مواعيد عمل المحال العامة توفير للطاقة







طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة تثبيت الحكومة مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألا يكون الأمر مقتصرًا فقط ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وحدد البعض منهم الثانية عشر منتصف الليل ليكون الموعد النهائي للعمل، فيما رأى البعض أن هذا يرتبط بمدى كون العمل صيفًا أم شتاءً كما أنه يختلف من كون المنطقة سياحية أم لا.





جاء ذلك بالتزامن مع بدء الحكومة ، اليوم، الأحد، في تنفيذ القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تتضمن السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.







وفي البداية، طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، من الحكومة بوضع سقف زمني وتحديد لمواعيد غلق المحال العامة، وذلك بشكل دائم، وألا يكون الأمر مقتصرًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف النائب محمد الحسيني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المحال العامة يجب أن يشملها نظام من حيث مواعيد الفتح والإغلاق، حتى يكون هناك نظام، مشيرًا إلى أنه قرار يعالج كثير من المشاكل الموجودة على الأرض.



وشدد النائب على أن يكون آخر موعد لفتح المحال العام عند الساعة 12 منتصف الليل.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، أنه يجب أن تتسم قرارات الحكومة بالمرونة، لأن الأثر التشريعي لأي قانون يكون على الأرض، مشيرًا إلى أنه يمكن وضع إطار عام بتحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة، مع إمكانية تغييرها بحسب الحال.

وعن عقوبات المخالفين، ذكر النائب بأنه ليس الهدف من القرار هو توقيع العقوبات على أحد، وإنما خلق قناعة لدى المواطنين بأهمية تحديد مواعيد للعمل، مما يساعد على تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن العقوبات موجودة وسهل تطبيقها.





من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه من الضروري أن يكون هناك مواعيد محددة لغلق المحال العامة وفتحها، مشيرًا إلى أن هناك توصيات عديدة خرجت في هذا الملف، ويجب على الحكومة أن تنفذ تلك المقترحات بعد تجاوز وباء فيروس كورونا.

وأضاف النائب محمد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ربط فتح المحال العامة وغلقها بمواعيدها محددة، يرتبط بجموعة من المعايير تشمل طبيعة المكان وهل هو صيف أم شتاء، وهل هي منطقة سياحية أم لا، متابعًا: "على هذا الأساس يمكن تحديد المواعيد الأفضل لغلق المحال العامة".