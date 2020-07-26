نادين أحمد تكتب: قانون قيصر

قانون قيصر أو (قانون سيزر): هو قانون طبقه الرئيس الأمريكي ترامب في ديسمبر ٢٠١٩ ودخل حيز التنفيذ في ١٧ يونيو ٢٠٢٠ ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم أن قيصر هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة السورية سرب حوالي ٥٥ ألف صورة تظهر قساوة الانتهاكات التي تحدث في السجون السورية مما أثار ردودا غاضبة فعرض هذا القانون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي وأقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، وقد جاء هذا القانون لغاية ألا وهي حماية المدنيين السوريين ومحاسبة بشار الأسد على جرائمه ضد الإنسانية وأيضا معاقبة من يدعم النظام أو بشار سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وقد أقر ذلك القانون معاقبة ٣٩ مؤسسة وأفرادا، ولكن ماهي بنود هذا القانون أو يمكن أن نقول ما هي تداعيات تنفيذ هذا القانون؟

قانون قيصر سيؤدي إلى:

*النظر في الموقف من مصرف سوريا المركزي واعتباره مؤسسه لغسل الاموال

*فرض العقوبات لمن يقدم دعما ماليا وتقنيا لهذا النظام بما في ذلك(روسيا /إيران)

*فرض عقوبات لمن يقدم السلع والخدمات لسوريا

*فرض عقوبات لمن يدعم الانتاج المحلي في مجال النفط والغاز





✓ وقد أدي كل ذلك إلي ضعف قيمه الليره السوري فاصبح الدولار يساوي ٣٦٠٠ ليره بعد ان كان يسوي ٥٩ليره سوري

إذن مع تطبيق بنود ذلك القانون يعني فشل مشروع إعاده إعمار سوريا الذي قد تقدم به بشار الأسد وأيضا فشل الشراكه بين روسيا وبشار فيما يخص الطاقه في سوريا وكل هذا يعني تقويض نظام بشار الأسد اقتصاديا، ولكن ماذا سيحدث إذا تم رفع تلك العقوبات عن سوريا؟ بالطبع سيستفيد النظام مجددا ولكن اذا لم يتم رفع العقوبات سيؤدي ذلك إلي إفتقار وتجويع قطاع كبير من الشعب السوري، ولكن متي سيتم رفع تلك العقوبات؟ سيتم رفع تلك العقوبات اذا تم معاقبه مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وأيضا عوده المهاجرين، وفك الحصار عن المدن.

ولكن يبقي السؤال هنا هل سيؤدي ذلك القانون الإطاحه بنظام بشار الأسد؟ تقول وزاره الخارجيه ان هذا القانون سيعمل علي إجبار هذا النظام علي تغير سلوكه...





وهنا قد تعرفنا علي هذا القانون وبنوده او كما يقال علي الظاهر في هذا القانون ولكن ماهي الغايه الخافيه للولايات المتحده من هذا القانون أو ماهي حقيقه هذا القانون هل حقا ان هذا القانون يعمل علي محاوله تغير النظام السوري؟ الاجابه لا فهذا القانون يفرض عقوبات فوق عقوبات علي النظام السوري اي انه لن يغير اي شيء ولو ان الولايات المتحده الامريكيه تريد تغير سلوك النظام السوري حقا لكانت فعلت ذلك منذ بدايه الصراع أو أنها حفزت دول مثل ايران وروسيا في انهم اذا ابتعدو عن النظام السوري سوف تعقد معهم صفقات او غيرها من الحوافز ولكن من الواضح ان الغاية الفعلية من فرض هذا القانون هو غاية الولايات المتحدة في سوريا هو أمرين أولهما: وقف النفوذ الروسي في سوريا فهناك ما يعرف بالحرب الباردة الدائرة بين الولايات المتحدة وروسيا الان وايضا نجاح روسيا في الدعم العسكري لسوريا ويعد نجاح روسيا في الدعم العسكري السوري يعني ببساطة نجاحها في إعادة الإعمار السوري لكن روسيا لم تنجح في إعادة الإعمار لأن الولايات المتحدة عملت علي تعطيل ذلك كما ان مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى مبالغ ضخمة من الأمم المتحدة والدول الغربية وايضا عمل الولايات المتحدة محاولتها لفشل التسوية السلمية في سوريا التي تكون لصالح روسيا والأمر الثاني هو:اتباع الولايات المتحدة لسياسة "الضغوط القاسية" علي ايران من اجل اجبارها للجلوس علي طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، اذن فغايه الولايات في المنطقة هي غاية لصالحه وليس لصالح سوريا.

ولنري ماذا سيحدث في الايام القادمة بشأن ذلك القانون وبشأن تلك الغاية الأمريكية.