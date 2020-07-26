وزير خارجية أمريكا: تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستاءة من سلوك إيران، مشددا على أنها ستضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر.









ومنذ قليل، حذر بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، من خطر النظام في طهران على الشعب الإيراني وعلى دول المنطقة، كما حذر من تداعيات عدم تمديد العقوبات، بما فيها حظر السلاح.









وقال هوك في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: إنه سيتم تقديم مشروع يسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا ومنها تونس، لتمديد العقوبات.









وحذر هوك من أن عدم تمديد قرار حظر السلاح سيعني مزيدًا من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والمزيد من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرهم.



