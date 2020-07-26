د.علاء الشال يكتب: الحمد لله على نعمة مصر الآمنة

الكثير من النعم لا ندرك قيمتها إلا عندما نشعر بسحبها منا ، ومن أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الوطن الآمن، وإذا ذهب الأمن ذهب كل شيء.. لا طعم للحياة ولا قيمة بغير نعمة الاستقرار النفسي والاجتماعي والقومي.. الخوف شعور قاتل ينغص عليك حياتك ، ويربك لك كل حساباتك ، وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من أصبح آمنًا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»..









الأمن في مقدمة النعم التي في ظلها ينتعش الاقتصاد وتدور عجلة التنمية ، وكم من بلاد حولنا كان لها في التاريخ حضارة وثقافة عصفت بها الفتن ، وضربتها الحروب في مقتل ، وكانت تنافس البلاد الكبرى في جذب رؤوس الأموال، وفجأة اختفى كل شيء، وبدأت موجات الهروب الجماعي للمواطنين تزحف نحو الخارج، وأضحى هؤلاء أذلة بعد عزة، وفقراء بعد غنى ، ورقة في يد من يدفع أكثر.





من يراقب ما يحدث حولنا في كل البلدان المجاورة لنا من اضطرابات وتقلبات وحروب يحمد الله على نعمة مصر.. الوطن يا سادة كلمة لا تقدر بثمن ، مصر الماضي والحاضر والمستقبل، إنها كنانة الله في أرضه ، على ترابها نعيش ومن خيراتها ننعم، ومن يريد أن يعرف معنى الوطن جيدا فلينظر إلى ما يحدث في ليبيا واليمن وغيرهما.









وطني ذاكرة الروح والقلب ، بيتك الذي تسكن فيه ويلهو أولادك في فناء شوارعه بلا خوف من فوهات المدافع وأصوات الصواريخ .









يقولُ الجاحظُ في كتابِه “الحنينُ إلى الأوطانِ“: “وكانتِ العربُ إذا غزتْ وسافرتْ حملتْ معها من تُربةِ بلادِها رملًا وعَفْرًا تستنشقُه عندَ نزلةٍ أو زكامٍ أو صداعٍ“.





مصر نعمة الأمن والطمأنينة ويكفيك أن تنام قرير العين في بيتك وبين أولادك، في وقت يبيت غيرك في أوطانهم غرباء يخافون من صوت المدافع وقاذفات الصواريخ.









كم من بلاد حولنا استطاع الاحتلال سرقة خيراتها وتشريد أهلها، ولكن الله أيد لمصر رجالًا يدركون حجم المؤامرة ممن هدفهم إسقاط مصر لاسيما في العشر سنوات الأخيرة .









الحمدلله على نعمة بلد آمن لا اضطرابات فيه ولا قلاقل ، بلد وإن عشت طيلة حياتك خارج حدود أرضه إلا أنك تحمله في فؤادك وبين جوانحك، تحن إلى بيت أبيك ، وحضن أمك وضحكات أولادك الصغار.









مصر يا سادة بلد آمن مطمئن ببركة دعوات الأنبياء ومقامات الصحابة و الأولياء على ربوع أرضها.









للوطن الغالي مصر في رقابنا دين الحب والوفاء والخوف عليه من شغب المشاغبين وكلام الخارجين عن الانتماء القومي.









لن تسقط مصر أبدًا بفضل جيشها المرابط على حماية أرضنا وشعبنا ، والمطلوب أن نزرع في أبنائنا وأحفادنا حب تلك المؤسسة التي عقيدتها وشعارها (جيش مصر، يحمي ولا يهدد).









حفظ الله مصر وجيشها ورئيسها..



