الصحة تكشف عن تخوفها من حدوث موجة ثانية لـ كورونا في عيد الأضحى.. فيديو

قالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة, إنه تم تقديم الخدمة لـ 152 ألف مريض بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة.

وأضافت الدكتورة هناء سرور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية, أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا أصبحت في تراجع عن الماضي وهذا شئ جيد.

وتابعت رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة أن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ولذلك فإن هناك الكثير من المصابين بأمراض مزمنة كان لديهم خوف بالذهاب إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية خوفا من إصابتهم بـ كورونا.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور أن خلال فحص المواطنين في المبادرة تبين وجود مصابين بفيروس كورونا وتم تحويلهم إلى أقرب مستشفى مركزي لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة لا تخاف من حدوث موجة أخرى لفيروس كورونا المستجد ولكن نخاف من تزاحم المواطنين في إجازة عيد الأضحى المبارك وعدم اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية اللازمة.