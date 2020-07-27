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سيارات

هانكوك تزود بورشه تايكان الكهربائية بإطارات متطورة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هانكوك للاطارات عن تزويد السيارة بورشه تايكان الكهربائية بإطارات من طراز Ventus S1 evo 3 ev ، بحجم 225 / 55R19 XL 103Y على المحور الأمامي ، و 275 / 45R19 XL 108Y في الخلف و "NF0" على الجدار الجانبي.

وأوضحت هانكوك للاطارات انه تم تطوير الإطار من خلال التحسينات التقنية المصممة لتحسين أداء السيارات الرياضية الكهربائية ، تعديل نمط مداس Ventus S1 evo 3 من أجل EV Porsche لتقليل ضوضاء الإطارات .

واضافت هانكوك ان الاطار المطور يحتوي على خرزة مقواة مع "تقنية تعبئة الخرزة" ، و صلابة جانبية عالية التعامل الدقيق

وقال كلاوس كراوس ، رئيس مركز البحوث والتطوير الأوروبي في هانكوك " انه مع تطوير الإطارات لبورشه تايكان ، انتقل فريق التطوير لدينا إلى أبعاد جديدة تمامًا ونحن فخورون بالنتيجة .

واضاف " اما بالنسبة لمهندسي المعدات الأصلية ، يمثل مشروع التطوير هذا تحديًا خاصًا  لأن حل تعارض الأهداف لتحسين معايير الأداء المختلفة في السيارة الإلكترونية مثل هذه السيارة الرياضية عالية الأداء تتطلب أعلى مستوى من الخبرة وأحدث التقنيات " .

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