مصرية بفرنسا توجه رسالة للمغتربين حول المشاركة بانتخابات الشيوخ.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إننا على مشارف استحقاق مصري جديد بانتخابات الشيوخ، وأ ن المصري بالخارج هو السند والدعم الكبير لمصرنا.



ووجهت جادو في مقطع فيديو خاص لـ"صدى البلد"، دعوة لكل المصريين في الداخل والخارج لإكمال الجميل، موضحة أن المصريين جميعا عليهم أن يكونوا جزء من صناعة قرار الوطن وأن يكون لهم دور حقيقي في اختيار من يمثلونهم بمجلس الشيوخ.





وأضافت أن مجلس الشيوخ دوره هام فهو الذي يدعم مؤسسات الدولة بالقرارات ويراقب أعمال مجلس النواب ويقوم النواب باستشارته في سن القوانين التي تكون لصالح المواطن.





وتابعت إن هذا استحقاق آخر أننا كمصريين بالخارج لا نتنازل أبدا موضحة أن المصري في الخارج دائما داعم لوطنه وجزء من صناعة المستقبل.