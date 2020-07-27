بالفيديو.. «صدى البلد» يرصد من لندن وفرنسا كيف يسجل المصريون بالخارج بياناتهم استعدادا للمشاركة في التصويت بانتخابات الشيوخ

أيام قليلة تفصلنا عن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بعد أن فتحت اللجنة العليا للانتخابات باب تسجيل البيانات من يوم 25 يوليو الحالي وحتى يوم 31 ليقوم المصريون بالخارج لأول مرة بالتصويت عبر البريد الإلكتروني بسبب أزمة فيروس كورونا.



ورصد "صدى البلد" طريقة تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن لندن استعرضت المهندسة ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين ببريطانيا، الطريقة الصحيحة لتسجيل المغتربين بياناتهم على موقع الهيئة العليا للإنتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.





وقالت في مقطع فيديو خاص لـ"صدى البلد" وشرحت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين ببريطانيا طريقة الدخول على موقع الهيئة العليا للانتخابات وتسجيل البيانات بالطريقة الصحيحة.





ووجهت رسالة للمصريين بالخارج للمشاركة في تسجيل بياناتهم على موقع حتى يتمكنوا بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن عملية المشاركة في الانتخابات سوف تكون عن طريق البريد بسبب التباعد الإجتماعي نتيجة فيروس كورونا.





وبدأت أمس الأول، السبت، اللجنة العليا للانتخابات فتح باب تسجيل البيانات للمصريين بالخارج، وتستمر حتى 31 يوليو على أن تكون الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 9 و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.



https://www.youtube.com/watch?v=M45qbrTD_VY&feature=emb_logo

ومن فرنسا قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إننا على مشارف استحقاق مصري جديد بانتخابات الشيوخ، وأ ن المصري بالخارج هو السند والدعم الكبير لمصرنا.



ووجهت جادو في مقطع فيديو خاص لـ"صدى البلد" دعوة لكل المصريين في الداخل والخارج لإ كمال الجميل موضحة أن المصريين جميعا عليهم أن يكونوا جزءا من صناعة قرار الوطن وأن يكون لهم دورا حقيقيا في اختيار من يمثلونهم بمجلس الشيوخ.





وأضافت أن مجلس الشيوخ دوره هام فهو الذي يدعم مؤسسات الدولة بالقرارات ويراقب أعمال مجلس النواب ويقوم النواب باستشارته في سن القوانين التي تكون لصالح المواطن.





وتابعت أن هذا استحقاق آخر أننا كمصريين بالخارج لا نتنازل أبدا موضحة أن المصري في الخارج دائما داعم لوطنه وجزء من صناعة المستقبل.