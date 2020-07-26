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ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.. وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألف مريض بالمجان.. ومجاهد: إصدار 22 ألفا و717 قرارا جديدا لصرف العلاج على نفقة الدولة

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد غالي
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان 
خالد مجاهد: إصدار 22 ألفا و717  قرارًا جديدًا لصرف العلاج على نفقة الدولة
صرف العلاج لكافة المترددين بالمجان لمدة تكفي 3 أشهر قادمة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألفا و840 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة قامت بصرف العلاج لكافة المترددين بالمجان لمدة تكفي 3 أشهر قادمة، من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و321 وحدة صحية ومركز طبي، و89 سيارة قوافل طبية متنقلة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إصدار 22 ألفا و717  قرارًا جديدًا لصرف العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لـ 94 ألفا و639 قرارا ساريا، إضافةً إلى تجديد 33 ألفا و775 قرارًا قديمًا وصرف العلاج لهم، و1709 قرارات تأمين صحي.

ولفت "مجاهد" إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والقوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وذكر "مجاهد" أنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة،  أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه يتم  إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

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