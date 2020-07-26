صافرة طارق مجدى تدير ودية الزمالك ودجلة استعدادا للدورى





اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك لونظيره فريق وادي دجلة الودية المقرر اقامتها في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم وذلك لإنشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر ان تقام المباراة الودية من أربعة أشواط وسيكون كل شوط ٣٠ دقيقة.





واتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بنادي طنطا على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.





ويدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد .





و يخوض خلال المعسكر مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.