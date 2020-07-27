تصل إلى 12%.. تعرف على نسب أرباح العمال من شركات قطاع الأعمال العام

وفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.



