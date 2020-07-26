جنة مصطفى: فترة توقف النشاط صعبة.. ونستعد بقوة للمنافسات

أكدت جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي، إن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى أسعدت الجميع، بعد غياب طويل دام قرابة أربعة أشهر، مؤكدة أن فترة التوقف كانت من الفترات الصعبة على أي لاعب، خاصة بعد ابتعاده عن التدريبات البدنية والفنية داخل الملعب.





وقالت لاعبة الأهلي أن فترة التوقف أثرت بالطبع على اللياقة البدنية للاعبات، موضحة أن الجهاز الفني للفريق وضع برنامجًا بدنيًّا وغذائيًّا لسرعة استعادتهن مستواهن البدني، قبل العودة للمنافسة مجددًا على البطولات المختلفة.





وأضافت جنة أن المنافسة بين فرق السلة قوية للغاية، والأهلي يعمل بجدية خلال هذه الفترة حتى يستطيع المحافظة على ألقابه، وحصد كافة البطولات المختلفة.



