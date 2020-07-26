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رياضة

مان يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا على حساب ليستر سيتي

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل مانشستر يونايتد رسميًا لبطولة دوري أبطال أوروبا ذلك بعد فوزه على ليستر سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد أحرز الهدف الأول عن طريق لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 70 من ضربة جزاء تحصل عليها بعدما تمت عركلة زميله أنتوني مارسيال في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث اللقاء، أكد المانيو تأهله بإحرازه الهدف الثاني عن طريق لاعبه البديل لينجارد، ليرسل ليستر سيتي للدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر يونايتد للنقطة 66 في المركز الثالث ليتأهل رفقة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد ليستر عند 62 نقطة ويتأهل للدوري الأوروبي.
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