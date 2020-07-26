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أخبار البلد

الأطباء تنتج فيلما وثائقيا عن أسطورة الصحة د. النبوي المهندس

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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محمد غالي
نشرت النقابة العامة للأطباء، فيلما وثائقيا عن مسيرة وإنجازات مهندس صحة مصر د. محمد النبوى المهندس، أحد رجال ثورة ١٩٥٢ الذى أسس أهداف الثورة فى مجال الصحة. 

فكانت العدالة الاجتماعية والصحية هى هدفه؛ فأنشأ العديد من المشروعات الكبرى والمستشفيات والمعاهد المتخصصة، وكل حملات التطعيم وشركات الدواء ونافس  بالدواء المصرى وقتها أكبر الدول المتقدمة.

وجاء فى تقديم الفيلم إنه بالتأكيد صادفك هذا الاسم "مهندس صحة مصر" على شارع أو مستشفى أو وحدة صحية ومدرسة فى محافظات مصر المختلفة من القاهرة للإسكندرية للصعيد.

ويقدم الفيلم الوثائقي، سيرة ومسيرة هذا الطبيب الإنسان والعالم والوزير الذى تولى وزارة صحة مصر فى وقت حرج وتعاقبت عليه الوزارات وبقى هو فى مكانه وإنجازاته  نعيش على أثرها وأثارها حتى الآن.

واختتمت النقابة: في الذكرى الثانية والخمسين لرحيله ( 17 يناير 1916- 3 اغسطس 1968) نقدم إضاءة  على مسيرة هذا الرجل للأجيال التى قد تصادف الأسم ولا تعرف قدر عطائه لهذا الوطن.

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