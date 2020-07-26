أحمد الجارحي: نعد فريقا للسلة ينافس لـ10 سنوات.. ولا تنازل عن الكأس ودوري السوبر

أكد أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بقوة لاستكمال المباريات المتبقية سواء في دوري السوبر للمحترفين أو بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم إصرار وتركيز كبير من أجل الفوز بالبطولتين، على الرغم من صعوبة الأجواء بعد فترة التوقف الطويلة.
وأوضح أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع من خلال وضع خطة إعداد مكثفة للوصول باللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة قبل استكمال المباريات، حيث أدى الجميع تدريبات بدنية على ملاعب مفتوحة على مدى الأيام الماضية، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد العودة إلى التدرب في الصالة المغطاة بداية من الشهر المقبل، وفقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف أن أشرف توفيق، المدير الفني، أكد للاعبين عقب العودة إلى التدريبات أنه لا يوجد أي مبرر أو أعذار، وأنه لا بديل عن الفوز بالبطولتين لإسعاد الجماهير، خاصة أن دوري السوبر يمثل الهدف الكبير للجهاز الفني إلى جانب بطولة إفريقيا، وأن هناك ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وتعاملهم مع المرحلة الصعبة الحالية بصورة صحيحة.
وأشار الجارحي إلى أن مواجهة الجزيرة وسبورتنج خلال الفترة المقبلة ستكون صعبة، نظرًا لما يملكه الفريقان من عناصر وخبرات وتاريخ، فضلًا عن دوافعهما لتحقيق أفضل نتائج بعد العودة إلى التدريبات من جديد، وأضاف أن «رجال سلة الأهلي» خضع لعملية إحلال وتجديد بعناصر مميزة في بداية الموسم، وهو ما احتاج إلى فترة من الوقت للتأقلم خاصة مع النزول بمعدل الأعمار.
وأكد المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني لا يبني فريقًا من أجل الفوز ببطولة واحدة، وإنما يهدف إلى إعداد فريق ينافس على الفوز بالألقاب لمدة 10 سنوات مقبلة، بعد النزول بمعدل الأعمار وتصعيد العناصر الواعدة من فرق الشباب، وأن اللاعبين الكبار يقومون بنقل خبراتهم إلى بقية اللاعبين.
ووجه الجارحي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا ضرورة استمرارهم في دعم ومساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة، وأن الأهلي وجمهوره لا يقبل سوى بالبطولات التي يقاتل فيها الفريق لتحقيق هذه التطلعات، وللظهور بشخصية الأهلي في المباريات، وأن يكون النادي في المكانة التي يستحقها.