أحمد الجارحي: نعد فريقا للسلة ينافس لـ10 سنوات.. ولا تنازل عن الكأس ودوري السوبر

أكد أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بقوة لاستكمال المباريات المتبقية سواء في دوري السوبر للمحترفين أو بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم إصرار وتركيز كبير من أجل الفوز بالبطولتين، على الرغم من صعوبة الأجواء بعد فترة التوقف الطويلة.





وأوضح أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع من خلال وضع خطة إعداد مكثفة للوصول باللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة قبل استكمال المباريات، حيث أدى الجميع تدريبات بدنية على ملاعب مفتوحة على مدى الأيام الماضية، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد العودة إلى التدرب في الصالة المغطاة بداية من الشهر المقبل، وفقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.





وأضاف أن أشرف توفيق، المدير الفني، أكد للاعبين عقب العودة إلى التدريبات أنه لا يوجد أي مبرر أو أعذار، وأنه لا بديل عن الفوز بالبطولتين لإسعاد الجماهير، خاصة أن دوري السوبر يمثل الهدف الكبير للجهاز الفني إلى جانب بطولة إفريقيا، وأن هناك ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وتعاملهم مع المرحلة الصعبة الحالية بصورة صحيحة.





وأشار الجارحي إلى أن مواجهة الجزيرة وسبورتنج خلال الفترة المقبلة ستكون صعبة، نظرًا لما يملكه الفريقان من عناصر وخبرات وتاريخ، فضلًا عن دوافعهما لتحقيق أفضل نتائج بعد العودة إلى التدريبات من جديد، وأضاف أن «رجال سلة الأهلي» خضع لعملية إحلال وتجديد بعناصر مميزة في بداية الموسم، وهو ما احتاج إلى فترة من الوقت للتأقلم خاصة مع النزول بمعدل الأعمار.





وأكد المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني لا يبني فريقًا من أجل الفوز ببطولة واحدة، وإنما يهدف إلى إعداد فريق ينافس على الفوز بالألقاب لمدة 10 سنوات مقبلة، بعد النزول بمعدل الأعمار وتصعيد العناصر الواعدة من فرق الشباب، وأن اللاعبين الكبار يقومون بنقل خبراتهم إلى بقية اللاعبين.





ووجه الجارحي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا ضرورة استمرارهم في دعم ومساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة، وأن الأهلي وجمهوره لا يقبل سوى بالبطولات التي يقاتل فيها الفريق لتحقيق هذه التطلعات، وللظهور بشخصية الأهلي في المباريات، وأن يكون النادي في المكانة التي يستحقها.



