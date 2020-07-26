قبل استقبال عيد الأضحى.. القابضة للمياه توجه رسائل توعية لعدم الإسراف في الاستخدام.. فيديو

حرصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تقديم رسائل توعوية عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف في استخدامها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيديوجراف يوضح حجم إهدار المياه في غسيل السجاد، الذي يصل إلى 900 لتر مياه للسجادة الواحدة أي ما يعادل متر من المياه تقريبًا.









جاء ذلك في إطار حملة التوعية التي تنظمها الشركة بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه قبيل استقبال عيد الأضحى المبارك.







