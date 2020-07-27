إيمان عبدالموجود تكتب: لله فيه حكمة

تلك سنة الله في خلقه يجريها على عباده وهي أن يكون بعد العسر يسر، وبعد المحن منح. وما الابتلاءات إلا ليمحص بها الذين آمنوا .وفي تلك الأيام التي نعيشها وما نمر به من أحداث بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد، والعباد ، وابتلي المسلمون فيه بالكثير والكثير كغلق المساجد ، ومنع الصلاة فيها والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر ثم تم فتحها وعادت الصلاة فيها بفضل الله .





وبسبب هذا الوباء قد مُنِع أداء فريضة الحج أيضًا وظاهر هذا الأمر محنة وشدة لكن لعل الخير يكمن في الشر ولله في كل شيءٍ حكمة واللبيب من يفهم ذلك وليس لمنع الحج هذا العام أن تحزن القلوب ،وتضيق الصدور لأن أبواب الخير،وأعمال البر كثيرة لا حصر لها. وهناك من الأعمال الصالحة ما تعادل ثواب الحج وينبغي على المسلمين في تلك الأزمة الراهنة أن يفعلوها بديلًا عن الحج ولهم ثوابه وزيادة.

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرًا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ـ ولو شاء أن يمضيه أمضاه ـ ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة ـ حتى يثبتها له ـ أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام". رواه ابن أبي الدنيا في كتاب: قضاء الحوائج، والطبراني وغيرهما.





ولعل الحكمة في المنع هو أن الله يريد من عباده أن يعين بعضهم البعض وبمال الحج الذي كان سيحج به كل المسلم هذا العام

ينفقه ويتصدق به على الفقراء ،والمحتاجين ، أوالمساهمة في بناء المستشفيات، وعلاج المرضى ،وذوي الإحتياجات ،ومساعدة المؤسسات الخيرية التي تكفل كبار السن، واليتامى، وكذلك مساعدة الأرامل، والمساهمة في زواج اليتيمات، والتكفل بتجهيزهم. تلك الأعمال الصالحة في ذلك الوقت أعظم عند الله فضلًا، وأكثرها أجرًا.

والإسلام كثيرًا ما يحث على عمل الخير ونفع الناس. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):- "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" أخرجه مسلم .



