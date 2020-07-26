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أخبار العالم

سلاح الجو الليبي يدمّر 3 دبابات تركية في غرب سرت

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ منذ قليل، بأن طيران الجيش الليبي دمّر 3 دبابات تركية في محيط الوشكة غرب سرت.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال في وقت سابق، إن  مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد ، محذرا من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا.

وأكد أن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية لتفعيل المبادرات الرامية للحل، وكان آخرها مبادرة القاهرة.

وأشار المسماري إلى أن الرسائل التركية التي تصل مؤخرًا حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديدًا صريحًا وواضحًا أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح ونهب مقدرات الشعب الليبي. 

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