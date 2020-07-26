أوقاف المنيا تحقق بيع ألف صك في مشروع صكوك الأضاحي

حققت مديرية أوقاف المنيا بيع 1005 صكوك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تخطت مبيعات العام الماضي، لتصبح بذلك المديرية الرابعة عشرة التي تتجاوز مبيعات العام الماضي.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف المنيا، لتحصيل 500 صك جديدة، و5000 جنيه أخرى لتجاوز مبيعات العام الماضي تقديرًا لجهودهم في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.





على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.





وفي سياق آخر، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأحد، خدمة كل من السيد محمد شفيق السيد إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، وأحمد حساني عبد الله سالم إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، نظرًا لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.



وأكدت وزارة الأوقاف أن المذكورين لا علاقة لهما بالوزارة، منبهة على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسماعيلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



