حنان محمود إبراهيم تكتب: أحسنوا الاختيار

هناك معايير معينة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند اختيار شريك الحياة، تلك المعايير كفيلة باستقرار الحياة الزوجية، وخلق روح من الود، والمحبة، والتفاهم داخل البيت المسلم، بل وأصبحت في زماننا هذا كفيلة بحفظ الأرواح والأعراض، وذلك بعد مجموعة الحوادث المؤسفة التي سمعنا عنها في الآونة الأخيرة.





لقد بَيَّنَ لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مواصفات الزوج الصالح فقال في الحديث الذي رواه الترمذي:" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، إذن المعيار الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم عند اختيار الزوج هو" الدين"، والأخلاق، ولكننا للأسف ابتعدنا عن المنهج النبوي وأصبح عندنا حسابات أخرى يغلب عليها المادة، والعائلة، والمؤهل، وعدد جرامات الشبكة، وغرف الشقة وأصبحنا نغض الطرف عن الدين إذا كان الشاب يمتلك تلك المؤهلات المادية البحتة، وبعد ذلك نتعجب من وجود زوج ينشر صور زوجته الخاصة بعدما طلبت منه النفقة على أولاده، وآخر يستأجر من يعتدي على عرض زوجته الذي من المفترض أنه عرضه، وهو المنوط بحمايته؛ كي يتزوج بأخرى!!.





كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع معايير اختيار الزوجة فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم:" تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فالدين أيضًا هو المطلوب الأول في الزوجة، وبعده لا بأس باعتبارات المال، والحسب، والجمال.

لقد وصف الإسلام الزواج بالميثاق الغليظ، قال تعالى:" وأخذن منكم ميثاقًا غليظا"، قال عكرمة: هو قول النبي صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله"، كما قال تعالى:" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، فشبه علاقة الرجل بزوجته باللباس الذي يستر البدن، كما أنه أقرب ما يلامس الجسد، فكذلك يجب أن تكون العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة ستر، وقُرب.





أما في حالة الشقاق والنفور بين الزوجين فالإسلام لم يغفل عن ذلك الأمر ووضع له ضوابط ومعايير لاحتواء هذا الشقاق قبل تفاقمه، فجعل حل الخلاف في إطار بيت الزوجية فقال تعالى في سورة النساء:" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا"، فالعلاج له تدرُج يبدأ بالنصح وينتهي بالضرب الغير مبرح، فهو ضرب تأديب لا تعذيب، ثم لو فشل الحل داخل البيت نلجأ لتدخل الأسرة فقال تعالى في سورة النساء أيضًا:" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما"، أما المرحلة الأخيرة فهي الطلاق للرجل، والخلع للمرأة، فقال تعالى في سورة البقرة:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".



