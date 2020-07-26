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رياضة

مانشستر سيتي يفوز على نوريتش سيتي بخماسية.. ودي بروين يحقق إنجازا تاريخيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا على حساب نوريتش سيتي بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي تناوب على تسجيلها كل من جابريال خيسوس في الدقيقة 11، كيفن دي بروين بهدفين في الدقيقة 46، 91، ورحيم ستيرلنج في الدقيقة 79، ورياض محرز في الدقيقة 84.

دي بروين بجانب تسجيله بهدفين قام بصناعة الهدف الثالث لرحيم ستيرلنج، ليرفع رصيده من صناعة الأهداف للهدف 20، متساويًا مع تيري هنري أسطورة ارسنال كأكثر من صنع أهدافًا في موسم واحد في البريميرليج.

انتصار السيتي أكد موقعهم في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، بينما توقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز الأخير.
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