BMW iNext الكهربائية تحصل على شبك أمامى بتقنيات جديدة

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الالمانية عن الشبك الكُلى الذى تستخدمه في سيارتها iNext الكهربائية بالكامل بشكل رسمى بتحديثات و تقنيات متقدمة .

أوضحت BMW ان سيارتها iNext الكهربائية ستصل إلى خطوط التجميع في عام 2021 ، بالاضافة الى ان شبك iNext سيحتوى على العديد من أجهزة الرادار والكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى التي تعد أساسية لضمان أن تكون السيارة جاهزة للقيادة ذاتيًا بالكامل.

وبسبب ان السيارة ستأتي كهربائية بالكامل، فإنها لا تحتاج إلى شبك أمامي تقليدي لتبريد المحرك، ولكن سيتواجد الشبك الكُلى المميز للعلامة التجارية، ولكن لن يمتلك أي وظائف تبريد، إلا أنها ستضم مجموعة من التقنيات المهمة.

وقال أندرياس ويندت، عضو مجلس إدارة بي ام دبليو AG المسؤول عن عمليات الشراء وشبكة الموردين: "باستخدام التقنيات المستقبلية، فإننا سنقدم مزايا تنافسية حاسمة، خاصة أثناء التغييرات الكبيرة في قطاع السيارات، وإنتاج لانسهوت لبعض القطع المبتكرة لسياراتها يضيف الكثير إلينا".

كما تم تطوير الشبك الأمامي في مركز لاندسهوت للإنشاءات والتكنولوجيا (LuTZ)، حيث ان الشبك الامامى سيكون عين سيارتها الكهربائية، مؤكدة أن مركز لاندسهوت سينتج مجموعة من القطع المبتكرة الأخرى للسيارة، بما في ذلك نظام قيادة كهربائي مبتكر.