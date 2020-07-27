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سيارات

السعودية.. تمويل مشروع حافلات الرياض بمليار ريال

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن الانتهاء من عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام "حافلات الرياض" بالهيئة الملكية لمدينة الرياض.


وأضافت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ان تمويل بتمويل عملية شراء 842 حافلة قارب مليار ريال سعودى.


وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان فى تصريحات صحفية له " إن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في السعودية".


واوضح الجدعان ان هذا التمويل يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاعَيْن العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة.

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