عشان وشك ينور فى العيد.. ماسك لعلاج الحبوب والالتهابات بسرعة.. وتفتيح البشرة بوصفة فعالة

بالكاكاو ماسك لعلاج التجاعيد والاسمرار

بالبابونج وصفة فعالة لتفتيح البشرة

ماسك الكركم والصبار فعال فى علاج الحبوب









مع اقتراب عيد الاضحى المبارك تتمنى الكثير من النساء الحصول على بشرة جميلة ليصبح مظهرها اجمل وافضل ، ومن اهم المشكلات التى تشغل النساء هى الاسمرار والجفاف والتجاعيد وحب الشباب.





ونعرض لكم تشكيلة من اقوى الماسكات الطبيعية التى تساعد فى تفتيح البشرة ، وعلاج الجفاف والعلامات التعبيرية، وعلاج حب الشباب وفقا لما أورده موقع "بولد سكاى".





يساعد ماسك الكركم والعسل علي علاج الكثير من مشاكل البشرة مثل الجفاف وحب الشباب واللذان يشوهان جمال البشرة مما يفقدان المرأة المظهر الجذاب فى العيد.

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علاج الجفاف وحب الشباب

للحصول على اطلالة مشرقة فى العيد بتكلفة زهيدة جدا ونتائج مضمونة إليكى خطوات عمل ماسك الكركم والعسل لعلاج الجفاف وحب الشباب .

مكونات الماسك :

ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة من العسل

طريقة عمل واستخدام الماسك :

- ضعى العسل والكركم فى وعاء وامزجيهم جيدًا.

- ضعي الخليط على الوجه أو فوق حبوب الشباب.

- اتركيه على البشرة من 10-15 دقيقة ثم اغسليه



تفتيح البشرة وعلاج التجاعيد

تعاني الكثير من السيدات من عدم نضارة البشرة وظهور بعض العلامات التعبيرية أو الخطوط الرفيعة في الوجه والتى قد تتطور إلى تجاعيد مما يشوه جمالها.

مكونات الماسك:

ملعقة زبادي

ملعقتين من مسحوق الكاكاو

ملعقة سكر





طريقة عمل واستخدام الماسك:

ضعى الكاكاو في وعاء وأضيفي السكر والزبادى وقلبي جيدا.

تدليك لماسك بلطف على البشرة لمدة 5 دقائق

اتركيه 10 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد

يستخدم مرتين فى اليوم لحصول على أفضل النتائج.

علاج الحبوب

يمتلك كل من الكركم والصبار يمتلك ماسك الصبار والكركم خصائص طبية قادرة على تطهير البشرة وعلاج الالتهابات والمشكلات الموجودة بها بشكل سريع.



خطوات عمل ماسك قادر على علاج مشاكل البشرة والحبوب والالتهابات بشكل سريع للحصول على افضل اطلالة فى العيد.





مكونات الماسك: ½ ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة كبيرة جل صبار

طريقة استخدام الماسك :

اخلطي جل الصبار مع الكركم جيدا.

ضعى الخليط على المنطقة المصابة.

اتركيه على بشرتك حوالي 10 دقائق.

اغسليه بالماء العادي وجففى بشرتك جيدا

تفتيح البشرة

تحلم كل النساء بالبشرة الفاتحة المشرقة ويعد ماسك البابونج من اهم الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها .

مكونات وصفة البابونج لتفتيح البشرة:

باكيت بابونج ملعقة صغيرة مسحوق الشوفان

½ ملعقة عسل

ماء

طريقة عمل وصفة البابونج لتفتيح البشرة:

1) غليان بعض الماء في مقلاة وإضافة كيس شاي البابونج إليها. دعها تبرد.

-أضيفي مسحوق الشوفان والعسل إلى هذا الشاي.

-ضعي هذا المزيج على الوجه واستمري في وضعه لمدة 15-20 دقيقة.

-اغسل بالماء البارد وكرر مرة فى الاسبوع.