أمير طعيمة يوجه نقدا لاذعا لـ روتانا بسبب أغنية حمو بيكا

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو اغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ايه الحكاية" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .
وبدوره وجه أمير طعيمة انتقادا حادا عبر صفحته بموقع تويتر وقال: شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسؤولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب
ويشارك في الغناء كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.
وكان حمو بيكا دخل قائمة مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام.
شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال.— Amir Teima (@AmirTeima) July 26, 2020
أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم.
فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب https://t.co/tClzNIGUg5