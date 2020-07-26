أمير طعيمة يوجه نقدا لاذعا لـ روتانا بسبب أغنية حمو بيكا





شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسؤولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب

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ويشارك في الغناء كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.





وكان حمو بيكا أثار جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة.





وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة " وباتون ساليه بالسمسم هات" ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه.





وكان حمو بيكا دخل قائمة مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام.