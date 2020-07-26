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ديني

"أوقاف الغربية" تحقق رقما قياسيّا جديدا في بيع صكوك الأضاحي

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:36 م
صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
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محمد صبري عبد الرحيم
حققت مديرية أوقاف الغربية رقمًا قياسيًّا جديدًا في صكوك أضاحي الأوقاف، وحصَّلت 200 صك جديد في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ليرتفع رصيد المديرية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف إلى 1851 صكًّا بزيادة 321 صكًّا عن العام الماضى.

 
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 5000 جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية لتحصيلهم 200 صك في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاح، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.



 
وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحى، تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

 
وقالت الوزارة إن الجوائز التحفيزية كما يلى:
 
1 - مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذي الحجة.

 
2 - مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

 
3 - مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذي الحجة.

 
4 - مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) وعشرة آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.


5 - من يسجل خمسمائة صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء الاثنين، يتم الصرف له وفق النظام القديم، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.


ونوهت وزارة الأوقاف بأن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحٍ.

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