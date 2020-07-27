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سيارات

تعرف على تفاصيل BMW M5 كومبتيشن 2021.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت وكالة BMW في هولندا مقطع فيديو تستعرض من خلاله  M5 كومبتيشن 2021 بتحديثات منتصف العمر ، التى تضم جميع المقومات لتصبح واحدة من أفضل السيارات في الأسواق.


 وتظهر M5 كومبتيشن 2021 بطلاء رمادي أنيق، مثل الموديل السابق، فإن التصميم الخارجي بسيط، ولا يُميز السائق العادى بينها وبين بي ام دبليو الفئة الخامسة العادية .


كما استخدمت BMW  فى المقصورة الداخلية جلود ميرينو السوداء، ونظام صوتي محيطي Bowers & Wilkins Diamond، كما تمتلك بعض الإضافات المميزة مثل نظام الإضاءة المحيطي القابل للتعديل، وشاشة نظام ترفيهي كبيرة، وأجهزة قياس رقمية، لتقدم تجربة قيادة مميزة بالتأكيد.


وتستمد سيارة M5 كومبتيشن 2021 قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر بقوة 592 حصان و750 نيوتن.متر في نسخة M5 الأساسية، أو 617 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران في نسخة كومبتيشن.


وتتسارع السيارة M5 كومبتيشن 2021  من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.3 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونيًا إلى 250 كلم/سا، ويمكن لأولئك الذين يريدون المزيد من السرعة اختيار حزمة M Driver التي تزيد من السرعة القصوى إلى 305 كلم/سا.


اما بالنسبة للسعر ، فقد يصل سعر M5 موديل 2021 عالميًا من 103,500 دولار، في حين أن سعر نسخة M5 كومبتيشن تبدأ من 111,100 دولار.

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