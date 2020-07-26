بـ خصم 10% على السلع.. تعرف على مبادرة "ما يغلاش عليك".. فيديو

قال محمد عبدالفتاح، معاون وزير المالية، إن مبادرة "مايغلاش عليك" تحتوي على العديد من الرسائل من الدولة إلى المواطن، أولهم أن الدولة وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها كل البلاد، "إلا أننا كدولة بنقول للمواطن هنساعدك وواقفين معاك عشان تقدر تجيب وتشتري السلع بأسعار مخفضة"



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، أن ثاني الرسائل التي تحملا المبادرة في داخلها تتوجه إلى الصانع، معقبا :"الصانع الفترة اللي فاتت قلل إنتاجه وقلل عدد العمالة والورديات، بس احنا النهاردة بنساعدك لكي تستعيد نشاطك الكامل مره أخرى".



وواصل قائلا: هناك رسالة ثالثة موجه للتاجر المصري، لافتا إلى أن كل السلع التي تشملها المبادرة متواجده على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، مشددا على أن الموقع يحتوي على 4200 سلعة.



وأضاف أن في حالة عدم قدرة البعض الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، يمكنه أن يتابع تلك السلع من خلال المحالات التي تتواجد داخل المبادرة، معقبا: هيلاقي على المحالات يافطة مكتوب عليها ميغلاش عليك".



وأوضح أن الدعم التي تقدمه الدولة من خلال تلك المبادرة ليس نقديا، متابعا: المبادرة خاصة بمحدودي الدخل وأصحاب البطاقات التموينية، معقبا: سيكون هناك خصومات تصل إلى 10% على ما سيتم شراؤه من خلال تلك المبادرة.



ولفت إلى أن في حالة عدم شراء أي منتج من منتجات المبادرة لن يحصل المواطن على أي خصم، لافتا إلى أن المبادرة متاحة لكل صانع ومنتج مصري، ولكن بشرط وحيد هو أن تكون تلك المنتجات صنعت في مصر.





