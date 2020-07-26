تعادل سلبي بين روما وفيورنتينا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة روما وفيورنتينا بالتعادل السلبي في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ودخل نادي روما اللقاء بتشكيل مكون من:





لوبيز – سمولينج – مانشيني – كولاروف – بيريز – دياوارا – وترود – سبينازولا – بيليغريني – مختريان – دجيكو.





بينما يدخل نادي فيورتينا اللقاء بتشكيل مكون من :





تيراكيانو – بيزلا – كاسيريس – ميلنكوفيتش – بولجار – غزال – كييزا – دونكان – ليرولا – كوامي – ريبيري.

ويحتل نادي روما المركز الخامس برصيد 64 نقطة، بينما يحتل نادي فيورنتينا المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.