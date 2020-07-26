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رياضة

تعادل سلبي بين روما وفيورنتينا في الشوط الأول

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة روما وفيورنتينا بالتعادل السلبي في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ودخل نادي روما اللقاء بتشكيل مكون من:

لوبيز – سمولينج – مانشيني – كولاروف – بيريز – دياوارا – وترود – سبينازولا – بيليغريني – مختريان – دجيكو.

بينما يدخل نادي فيورتينا اللقاء بتشكيل مكون من :

تيراكيانو – بيزلا – كاسيريس – ميلنكوفيتش – بولجار – غزال – كييزا – دونكان – ليرولا – كوامي – ريبيري.
 
ويحتل نادي روما المركز الخامس برصيد 64 نقطة، بينما يحتل نادي فيورنتينا المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.
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