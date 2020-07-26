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مرأة

الآثار الجانبية لاستهلاك جرعات عالية من الفيتامينات

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر تناول الفيتامينات جزءًا من الروتين اليومي لملايين الأشخاص حول العالم، على الرغم من أن التعليمات الخاصة بالجرعات الآمنة مدرجة في معظم زجاجات المكملات ، فمن الشائع أن تأخذ أكثر مما هو موصى به وقد حذرت وزراة الصحة من الافراط في تناول الفيتامينات 

فالبرغم أن تناول جرعات من بعض  الفيتامينات يمكن أن يفيد  الصحة بطرق عديدة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون تناول الكثير من بعض العناصر الغذائية أمرًا خطيرًا.

تستعرض سلامة تناول الفيتامينات ، بالإضافة إلى الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة المرتبطة باستهلاك جرعات عالية وفقال healthline

قابل للذوبان في الدهون مقابل الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء
تنقسم الفيتامينات 13 المعروفة إلى فئتين - قابلة للذوبان في الدهون وقابلة للذوبان في الماء .

فيتامينات قابلة للذوبان في الماء
تفرز الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء بسهولة من الجسم ولا يتم تخزينها بسهولة في الأنسجة. هناك المزيد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أكثر من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون 

تشمل الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء فيتامين ج ، بالإضافة إلى ثمانية فيتامينات ب:

فيتامين ب 1 (الثيامين)
فيتامين ب 2 (الريبوفلافين)
فيتامين ب 3 (النياسين)
فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك)
فيتامين ب 6 (البيريدوكسين)
فيتامين ب 7 (البيوتين)
فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)
فيتامين ب 12 (كوبالامين)
نظرًا لأن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء لا يتم تخزينها بل يتم إفرازها عن طريق البول ، فهي أقل عرضة للتسبب في مشاكل حتى عند تناولها بجرعات عالية.

ومع ذلك ، فإن تناول جرعات كبيرة من بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين ب 6 إلى تلف الأعصاب المحتمل أنه لا يمكن إصلاحه بمرور الوقت ، في حين أن تناول كميات كبيرة من النياسين - عادةً ما يزيد عن 2 جرامًا في اليوم - يمكن أن يسبب تلف الكبد 

فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون
على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ، لا تذوب الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون في الماء ويتم تخزينها بسهولة في أنسجة الجسم 

هناك أربعة فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون:

فيتامين أ
فيتامين د
فيتامين هـ
فيتامين ك
بالنظر إلى أن الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون يمكن أن تتراكم في الجسم ، فإن هذه العناصر الغذائية أكثر عرضة للتسمم من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.



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