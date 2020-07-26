إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بالتزكية

ووجه الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس الجمعية، الشكر لجميع الاعضاء على تعاونهم مع مجلس الادارة في تنفيذ الخطط والبرامج والفعاليات التي نفذت خلال العامين الماضيين منها الدورات التدريبية التي نفذت محليا وخارجيا واستفاد منها معظم الاعضاء وساهمت في الارتقاء بالمستوى المهني للاعضاء وكذلك تنظيم العديد من الملتقيات الخارجيه ، التي ساهمت في التعريف بالتطور الحضاري والانساني التي شهدتها السلطنة وقادها باقتدار جلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وليكمل من بعده مسيرة النهضة المباركة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه ورعاه.

واشاد الدكتور محمد العريمي بالمكاسب التي حققتها الجمعية في الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بفضل نشاطها ودورها الكبير ومشاركتها في جميع فعالياتها واصبحت تحظى باحترام وتقدير الاتحادين ، معربا عن امله ان تستمر الجمعيه في وهجها وعطائها في خدمة اعضائها .

و استعرض طالب بن سيف الضباري أمين سر الجمعية التقرير الإداري والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين الماضيين ٢٠١٨/٢٠١٩ .

وقال في بداية التقرير:"نتضرع الى الله جلت قدرته بأن يتغمد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يجزيه خير الجزاء على كريم فضله و رعايته و اهتمامه بأبنائه الصحفيين والإعلاميين طوال حياته التي كانت عامرة بالخير والإنجاز لهذا البلد.

وأضاف: نعاهد السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على السير خلف قيادته بكل عزم وثبات مسخرين أقلامنا وفكرنا في دعم توجهاته وخططه الرامية للمضي قدما في بناء عمان حاضرا ومستقبلا.

وأشار الضباري إلى أن مجلس إدارة الجمعية بعد استلامه إدارة هذه الجمعية قبل عامين أعد خطة عمل طموحة كانت حافلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج تمكن بعون الله و بدعم ومساندة من أعضائه من إنجاز أكثر من ٩٥٪؜ منها نتيجة ما أبداه الزملاء في مجلس الإدارة من حرص على التنفيذ واضعين في الاعتبار مصلحة عمان ومصلحة الجمعية وأعضاءها وكافة العاملين في حقل الصحافة والإعلام.

وقال إن العامين الماضيين امتازا بتكثيف برامج التأهيل والتدريب في الداخل والخارج والذي استفاد منها أكثر من ٣٠٠ عضو لعل أبرز هذه الدورات هي التي عقدت في معهد طومسون بلندن إلى جانب دورات في تونس والأردن ومصر بالإضافة إلى الورش التدريبية التي تفذت بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى في عدد من محافظات السلطنة" .

وتابع الضباري: "وفي مجال الحريات الصحفية و الإعلامية فإن الجمعية خلال العامين الماضيين كان لها دور واضح في التدخل في بعض القضايا التي حاولت بعض الجهات رفعها على بعض الأخوة الزملاء الذين كانوا يمارسون عملهم المهني و غلق ملفاتها مستفيدة بذلك من تفهم الأجهزة المعنية و القضائية للدور الصحفي و الاعلامي لرسالته النبيلة".

من جانبه استعرض خلفان بن سعيد الحسني أمين المال في الجمعية التقرير المالي للعامين ٢٠١٨/،٢٠١٩ مؤكدا أن الموقف المالي للجمعية جيد بفضل الدعم اللا محدود من الحكومة الرشيدة ومن العديد من الجهات الحكومية والخاصة الذين يحرصون على دعم ورعاية كافة فعاليات و أنشطة الجمعية و الارتقاء بالمستوى المهني للصحفيين و الاعلاميين من أعضاء الجمعية.

وقدم خلفان الحسني توضيحا تفصيليا للحضور عن الإيرادات والمصروفات واجمالي المصروفات الادارية والعمومية ورصيد الجمعية المالي حتى نهاية ٢.١٩ ، و قام مجلس الإدارة بالرد على اسئلة و استفسارات أعضاء الجمعية ثم قدم مجلس الإدارة السابق استقالته وانتخاب مجلس الإدارة الجديد بالتزكية للفترة ٢٠٢٠/٢٠٢١ وهي قائمة التعاون التي ضمت كلا من الدكتور محمد بن مبارك العريمي و سالم بن حمد الجهوري و طالب بن سيف الضباري و خلفان بن سعيد الحسني و يوسف بن عبد الكريم الهوتي و عبدالله بن سعيد الجهوري وسعيد بن ناصر النهدي و مصطفى بن خميس المعمري و حامد بن حمد القاسمي و أحمد بن ثابت المحروقي و راشد بن حميد الراشدي و زينب بنت خميس الزدجالية.