انفجار غامض في إيران والنظام يتكتم..ما علاقة الصين بالأمر؟

قال سكان في جزيرة قشم جنوبي إيران إن صوت انفجار سمع دويه بعد العاشرة مساء السبت بحسب التوقيت المحلي، وبدا أنه تسبب في انقطاع الكهرباء، بينما وعم المسؤولون الإيرانيون إن زلزالا وقع في الجزيرة، بينما لم يصدق الكثيرون هذا الادعاء.





بينما أشارت الشائعات إلى احتمالات أخرى. تشتهر قشم بصيد الأسماك والسياحة. إنها جزيرة طويلة قبالة ميناء بندر عباس. حيث يتم تداول النفط غير المشروع قبالة بعض الجزر الواقعة بين إيران والخليج.





ترسو ناقلة النفط "جلف سكاي" التي هي في قلب قضية دولية تتعلق بالشركات التي تعمل كواجهة للحرس الثوري الإيراني قبالة الجزيرة قبالة جزيرة قشم منذ منتصف يوليو بعد مزاعم اختطافها من قبالة سواحل الإمارات، كما أنها تمثل قيمة استراتيجية لأن الحرس الثوري لديه قاعدة بحرية في الجزيرة.





في هذا السياق، زعمت بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والفارسية المحلية وقوع انفجار غامض. وذلك في ظل وقوع عشرات الانفجارات الأخرى التي ضربت إيران منذ أواخر يونيو.





أحدها دمر منشأة صواريخ أرض - أرض في خوجير؛ آخر استهدف مجمع نطنز النووي مركز تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقد ترك هذا الأمر العديد من الإيرانيين على حافة الهاوية بسبب مخاوف من استهدافهم بهجمات إلكترونية أو أعمال أخرى لا تعترف بها الحكومة.





هناك خلافات أخرى تتعلق بقشم. يريد الصيادون المزيد من الدعم، ويعتقد البعض أن الجزيرة ستشكل جزءًا من رابطة منطقة التجارة الحرة، جنبًا إلى جنب مع جزيرة كيش، وأن الصين سيكون لها دور متزايد هناك. تقول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي القومية والشعبية، 'إيران ليست للبيع' ، متحدية الدور الصيني المزعوم القادم.





عقد الصيادون اجتماعا يوم الجمعة حول مواجهة قضايا نقل ما يصطادونه. هل يمكن أن يكون الانفجار نوعًا من التخريب؟ يقول الناس أنه قد يكون خطأ بشريًا أو مناورة سرية للحرس الثوري.





وقال الصيادون إنهم قيل لهم ألا يخرجوا للصيد يوم السبت ويربطوا ذلك بالانفجار المفترض. هناك تساؤلات كذلك حول ما إذا كان يمكن ربط هذا التوجيه بتخزين الذخيرة في الجزيرة.





في غياب أي دليل حقيقي على أن شيئًا ما حدث في جزيرة قشم، فمن المرجح أن يأتي الحادث ويذهب دون مزيد من التفاصيل. ما يظهره هو كيف اهتزت إيران بسبب الانفجارات الأخيرة، وكيف سارع السكان المحليون للإبلاغ عن أي شائعات حول ما يعتقدون أنه حادث آخر.



