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توك شو

مفاجأة| الجماعة الإسلامية تخوض انتخابات النواب القادمة بعدة محافظات .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:19 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك معلومات وصلت الينا نشر بعضها على صحيفة عربي21 وهي الصحيفة الناطقة بلسان تنظيم الاخوان الإرهابي .


وأضاف الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن، أن هناك أحزابا قررت أن تدخل الانتخابات ممثلة للتيار الإسلامي ومنها حزب البناء والتنمية المنحل والجناح السياسي للجماعة الإسلامية.


وأوضح نشأت الديهي ، أن الجماعة الاسلامية تنوي دخول مجلس النواب القادم في 7 محافظات منها سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا والفيوم والسويس والجيزة .


وتابع أن عبود الزمر وطارق الزمر هما من قتلا الرئيس السادات يحاولان انتاج طابور خامس اخواني لدخول انتخابات مجلس النواب المصري متخفيا .

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