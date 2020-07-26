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تعليم

يمنح درجة البكالوريوس.. تعرف على برنامج المعلوماتية الطبية بحاسبات حلوان

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:23 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان  للعام الثانى، برنامج المعلوماتية الطبية بالكلية  وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية. 


وصرح  الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

و ُيعد  البرنامج خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي. 



كما يؤهل البرنامج الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.


ويمنح برنامج المعلوماتية الطبية او الميديكل فورمتك  درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات. 


ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال متابعة الرابط التالي :

http://informaticsfcihhelwan.com/home
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